Sci alpino, slalom femminile di Maribor: sei azzurre al via, Shiffrin favorita

Ultima gara di Coppa del mondo prima della partenza per i Mondiali. Nellodi Maribor ci sono sei azzurre al via (ore 10, diretta tv Raisport ed Eurosport). Due nel primo gruppo, Irene Curtoni con il numero 10 e Chiara Costazza con il numero 12, poi toccherà alle altre: Lara Della Mea (40), Roberta Midali (48), Martina Peterlini (52), Anita Gulli (63). Ad aprire le danze sarà la giovane austriaca Katharina Liensberger, Mikaela Shiffrin partirà per terza, Petra Vlhova per sesta.

Ordine di partenza SL femminile Cdm Maribor (Slo)

1 LIENSBERGER Katharina AUT

2 HANSDOTTER Frida SWE

3 SHIFFRIN Mikaela USA

4 SCHILD Bernadette AUT

5 SWENN LARSSON Anna SWE

6 VLHOVA Petra SVK

7 HOLDENER Wendy SUI

8 LYSDAHL Kristin NOR

9 TRUPPE Katharina AUT

10 CURTONI Irene ITA

11 GEIGER Christina GER

12 COSTAZZA Chiara ITA

13 MIELZYNSKI Erin CAN

14 ST-GERMAIN Laurence CAN

15 DUERR Lena GER

16 DANIOTH Aline SUI

17 NOENS Nastasia FRA

18 REMME Roni CAN

19 HOLTMANN Mina Fuerst NOR

20 WIKSTROEM Emelie SWE

21 FERK Marusa SLO

22 BUCIK Ana SLO

23 MOLTZAN Paula USA

24 HUBER Katharina AUT

25 HECTOR Sara SWE

26 STAALNACKE Ylva SWE

27 SKJOELD Maren NOR

28 FJAELLSTROEM Magdalena SWE

29 HROVAT Meta SLO

30 SAEFVENBERG Charlotta SWE

31 FORNI Josephine FRA

32 DUBOVSKA Martina CZE

33 ANDO Asa JPN

34 MUKOGAWA Sakurako JPN

35 MAIR Chiara AUT

36 GUTIERREZ Mireia AND

37 KOECK Hannah AUT

38 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR

39 SHKANOVA Maria BLR

40 DELLA MEA Lara ITA

41 CHABLE Charlotte SUI

42 KORPIO Nella FIN

43 CAPOVA Gabriela CZE

44 STJERNESUND Thea Louise NOR

45 GRITSCH Franziska AUT

46 DVORNIK Neja SLO

47 O BRIEN Nina USA

48 MIDALI Roberta ITA

49 FILSER Andrea GER

50 DYGRUBER Michaela AUT

51 HILZINGER Jessica GER

52 PETERLINI Martina ITA

53 SCHMOTZ Marlene GER

54 ALOPINA Ksenia RUS

55 STOFFEL Elena SUI

56 LIVK Klara SLO

57 KOMSIC Andrea CRO

58 HUDSON Piera NZL

59 TILLEY Alex GBR

60 IGNJATOVIC Nevena SRB

61 HONKANEN Riikka FIN

62 SLOKAR Andreja SLO

63 GULLI Anita ITA

64 STIEGLER Resi USA

65 HURT A J USA

66 LAPANJA Lila USA

67 ESCANE Doriane FRA

68 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG

69 PELLEGRIN Elise MLT