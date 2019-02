Sci Alpino – Il gigante di Oberjoch a Ballerin: primo trionfo di carriera in Coppa Europa per l’azzurro

Ballerin, primo trionfo in carriera in Coppa Europa: suo il gigante di Oberjoch. Sorio è quarto a un passo dal podio

A 30 anni sta vivendo la stagione migliore della propria carriera. Andrea Ballerin, che era salito sul podio già ad Andalo Paganella (dove fu secondo) che a Courchevel, dove chiuse terzo, ottiene il suo primo trionfo in Coppa Europa vincendo il gigante di Oberjoch con una strepitosa seconda manche. L’azzurro ha preceduto il canadese Erik Read di 43 centesimi e l’austriaco Mathias Graf di 63, mentre per un soffio l’Italia non ha piazzato due atleti tra i primi tre, visto che il sorprendente Daniele Sorio, mai nella top ten nella competizione fino ad oggi, si è classificato quarto a 65 centesimi dal compagno ed appena due dal podio.

“Felicissimo per questo risultato tanto atteso – ha detto Ballerin sui social – Dedico la mia prima vittoria in Coppa Ballerin a tutti gli allenatori e agli skimen che nel corso della mia carriera mi hanno aiutato fino ad oggi”. In questa stagione l’atleta delle Fiamme Oro ha ottenuto anche il suo miglior risultato in Coppa del mondo con il 16° posto nel gigante di Saalbach. E nella classifica di specalità di Coppa Europa è terzo dietro il talentino Lucas Braathen, oggi uscito nella seconda manche, e l’altro norvegese Fabien Wilkens Solheim, decimo al traguardo.

Altri tre azzurri sono finiti in zona punti, con l’undicesima posizione di Hannes Zingerle, la 14ª di Giovanni Borsotti, la 19ª di Alex Zingerle e la 27ª di Giulio Bosca. Fuori dai trenta Alex Hofer e il neo campione del mondo juniores in slalom Alex Vinatzer, sono usciti nella prima manche Federico Liberatore, al rientro dopo oltre due mesi, e Giulio Zuccarini. A Oberjoch, intanto, si torna in pista venerdì 1 e sabato 2 marzo con due slalom consecutivi.

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Oberjoch (Ger)

1 BALLERIN Andrea ITA 1:03.74 1:00.25 2:03.99

2 READ Erik CAN 1:04.26 1:00.16 2:04.42 +0.43

3 GRAF Mathias AUT 1:04.24 1:00.38 2:04.62 +0.63

4 SORIO Daniele ITA 1:04.32 1:00.35 2:04.67 +0.68

5 NETELAND Bjoernar NOR 1:03.44 1:01.32 2:04.76 +0.77

6 FAVROT Thibaut FRA 1:04.71 1:00.07 2:04.78 +0.79

7 JENAL Sandro SUI 1:03.80 1:00.99 2:04.79 +0.80

8 NOGER Cedric SUI 1:03.56 1:01.32 2:04.88 +0.89

9 HAUGAN Timon NOR 1:03.87 1:01.05 2:04.92 +0.93

10 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1:03.93 1:01.05 2:04.98 +0.99

11 ZINGERLE Hannes ITA 1:05.14 1:00.03 2:05.17 +1.18

14 BORSOTTI Giovanni ITA 1:04.60 1:00.85 2:05.45 +1.46

19 ZINGERLE Alex ITA 1:05.12 1:00.50 2:05.62 +1.63

27 BOSCA Giulio Giovanni ITA 1:05.50 1:01.22 2:06.72 +2.73

33 HOFER Alex ITA 1:05.93 1:01.32 2:07.25 +3.26

44 VINATZER Alex 1999 ITA 1:06.06 1:02.48 2:08.54 +4.55

LIBERATORE Federico 1995 ITA ritirato prima manche

ZUCCARINI Giulio 1997 ITA ritirato prima manche

