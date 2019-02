Si possono unire ricerca di un lavoro e passione per lo sport? Randstad organizza un recruiting day con Modena Volley

Giovedì 21 febbraio, a partire dalle ore 10:00 presso il Palapanini, Randstad, azienda leader al mondo nei servizi per le risorse umane, organizza colloqui informali ma approfonditi per incontrare i candidati del territorio

Se il mondo del lavoro cambia e si evolve in continuazione, perchè non dovrebbero farlo anche le modalità di colloqui? Randstad, leader mondiale nel mercato delle risorse umane, abbraccia questa rivoluzione e dà il via a una modalità di colloqui di lavoro innovativa.

Nello scenario odierno le soft skills di un candidato possono davvero fare la differenza ad un colloquio di lavoro: alcune tra le più rilevanti sono la propensione al team working e l’orientamento all’obiettivo; impossibile dunque non pensare al mondo dello sport, le cui basi poggiano sul gioco di squadra e sull’intento a segnare un punto. Per cui, tutti coloro che hanno scritto “appassionato di pallavolo” sul CV non potrebbero trovare occasione migliore per cercare lavoro: Randstad, azienda leader nei servizi per le risorse umane, organizza un recruiting day, in collaborazione con Modena Volley per conoscere i candidati del territorio.

L’appuntamento a Modena è previsto Giovedì 21 Febbraio presso il Palapanini (ingresso principale) dalle 10,00 alle 12.00. I candidati alla ricerca di un lavoro avranno sia l’occasione di presentarsi agli account della filiale Randstad sia l’esclusiva opportunità di conoscere alcuni giocatori di Modena Volley.

Tra i profili più ricercati da Randstad a Modena troviamo:

addetti al magazzino

addetti confezionamento

addetti al montaggio meccanico

addetti alla ristorazione

impiegati amministrativi

Dichiarazione di Valentina Riverso, unit manager Randstad:

“Sono molto orgogliosa di questa iniziativa che valorizza la partnership tra Randstad e Azimut Modena Volley. Il recruiting day al Palapanini sarà un momento di incontro che permetterà ai nostri recruiter di conoscere i candidati in una modalità informale ed amichevole. Incontrare personalmente i giocatori di Modena Volley aiuterà i candidati a superare i consueti imbarazzi e a sentirsi maggiormente a proprio agio”.

Per partecipare al recruiting day è necessario prenotare il colloquio entro il 15 Febbraio alle ore 13,00 scrivendo una mail all’indirizzo modena@randstad.it.

Il colloquio ti verrà confermato entro le ore 17,00 di mercoledì 20 Febbraio.

