MotoGp – I cambiamenti danno fiducia a Vinales, Maverick sorridente a Giacarta: “la mia motivazione? Battere Valentino”

Un 2019 di cambiamenti per la Yamaha e Maverick Vinales: le parole dello spagnolo dalla presentazione ufficiale del team a Giacarta

E’ stata presentato a Giacarta il Monster Energy Yamaha MotoGP Team. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Prima di indossare la nuova tuta e salire in sella alla nuova M1, i piloti sono stati protagonisti sul palco di una chiacchierata con i presentatori, durante la quale hanno raccontato le loro sensazioni in vista della nuova stagione, tra risate, battute e tanto rispetto reciproco.

“E un piacere essere qui, ho visto la moto ed è bella, non vedo l’ora. E’ in peccato che i risultati non sono stati buoni, spingeremo al limite, se saremo al livello andrà bene, non vedo l’ora , le vacanze sono finite, mi piace tornare sulla moto, vogliamo vedere come è cambiata la moto. Condividiamo i dati per migliorare, è importante vedere dove è forte, la sua esperienza è utile e posso imparare molto, tutto quello che posso fare per imparare lo faccio. Quando ero più piccolo sognavo di essere qui, intanto ho imparato molto, risollevarmi dagli errori, anno dopo anno impari e acquisisci esperienza, capisci meglio come lavorano tutte le cose, è importante non dimenticare l’obiettivo“, ha affermato Maverick Vinales.

“Quando inizio l’anno cerco di essere pronto, e adesso sono pronto per essere al top, si ci sono stati cambiamenti, spero sia positivo per il team. Darò il mio meglio, sarà sicuramente meglio, mi sento meglio nel team, abbiamo introdotto Julito che sarà il mio mental coach. Con tutti i cambiamenti fatti posso farcela quest’anno. Sono orgoglioso di far parte del team Monster, quando ho cambiato mi sono sentito bene, avere Monster sulla moto è molto bello e ci dà energia extra“, ha continuato lo spagnolo prima di rispondere con una simpatica battuta alla domanda “quale è la tua motivazione per il 2019?”, “Battere Valentino! Scherzo! Essere concentrato, avere un buon livello di guida, stare calmo. L’obiettivo è il numero 1 e vedremo, dopo i due test della scorsa stagione mi sento bene“.

“Spero in belle battaglie, mi piace questo tipo di rapporto, possiamo lottare e poi sorridere insieme una volta che togliamo i caschi“, ha aggiunto ancora il giovane compagno di squadra di Rossi prima di raccontare le sue impressioni sulla nuova moto dopo averla svelata ufficialmente: “mi piace molto, non vedo l’ora di guidarla, è la moto più cool che io abbia mai visto, sono molto orgoglioso di essere qui, spero che piaccia a tutti“.

