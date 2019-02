MotoGp – Valentino Rossi, il nuovo ruolo di coach di Gavira e i social: “per me non è interessante postare foto mentre sono in palestra”

La sincerità di Valentino Rossi: dal nuovo ruolo di coach di Idalio Gavira alle sue scelte sui social. Ecco perchè il Dottore non pubblica foto mentre si allena in palestra

Valentino Rossi è pronto a tornare finalmente in sella alla sua M1: il Dottore domani tornerà in pista, sul circuito di Sepang, per la prima giornata di test invernali del 2019, a distanza di diversi mesi da quelli dello scorso novembre in Spagna.

Prima di approdare in terra malese, Valentino Rossi è stato protagonista, insieme a Vinales ed allo staff Yamaha, alla presentazione del nuovo team durante la quale è stata svelata la nuovissima livrea della M1. In quell’occasione, il nove volte campione del mondo ha risposto alle domande di diversi giornalisti, tra cui anche un indonesiano curioso che, oltre a domandare al Dottore qualche dettaglio in più sul nuovo ruolo di Idalio Gavira come suo coach, gli ha anche chiesto il motivo per il quale non pubblica mai foto sui social mentre è in palestra, ma solo mentre guida una moto: “abbiamo cambiato il coach, mi piace molto Gavira, abbiamo già lavorato insieme perchè lavorava con i giovani piloti del team, adesso quest’anno lavoreremo insieme, dobbiamo ancora capire la giusta maniera di lavorare ma so che è un bravo ragazzo, molto forte e molto preparato dal punto di vista tecnico. Foto mentre sono in palestra? Per me non è interessante postare foto mentre faccio palestra, è più interessante quando guido una moto“.

