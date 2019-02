Look rinnovato e… graffiante per la Monster Energy Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales svelano la nuova M1 [VIDEO]

Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno svelato la nuova M1: look completamente rinnovato per la Yamaha per la stagione 2019 di MotoGp

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la Yamaha mostra al mondo intero la sua nuova M1. Niente presentazione dalla Spagna, quest’anno: probabilmente a causa dell’addio con lo sponsor Movistar, il team di Iwata ha dovuto rinunciare a presentare la sua squadra nella sede della Telefonica, per approdare in Indonesia, dove c’è un gran numero di appassionati delle due ruote.

E’ Giacarta la città scelta dalla Yamaha per togliere i veli alla sua nuova M1, che ha come main sponsor Monster Energy. Non potevano quindi mancare le bellissime e sensuali Monster Girl, che hanno accompagnato sul palco i presentatori dell’evento Yamaha.

#BeastModeOn, questo il motto della presentazione della nuova M1, che mostra un look completamente nuovo, graffiante e aggressivo. Uno scan delle mani di Jarvis, Tsuya e Convington è servito per sbloccare la presentazione vera e propria della M1 di Rossi e Vinales. Un breve video prima di poter osservare la nuova livrea della M1: un design completamente nuovo, speciale e aggressivo per la nuova moto Yamaha. Al blu classico e caratteristico del team si sono mescolati il nero ed il verde dello sponsor Monster Energy. Un colore completamente nuovo per la M1, graffiante e rock. Così come la livrea delle moto sono anche cambiate le tute dei piloti che dicono addio al classico blu per vestire nuovi panni che richiamano i colori della loro moto.

Valuta questo articolo