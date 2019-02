MotoGp – Chi conquisterà prima il decimo titolo? Cairoli sfida Valentino Rossi: “c’è una diatriba in atto”

Valentino Rossi o Tony Cairoli, chi per primo si aggiudicherà il decimo titolo mondiale nella propria specialità? L’opinione del campione di motocross

Una sfida a distanza quella tra Valentino Rossi e Tony Cairoli. I due piloti italiani, capaci di stabilire record e portare in alto il nome dell’Italia nello sport mondiale, potrebbero entrambi arrivare al decimo titolo nella loro specialità in questa stagione, ma chi lo farà per primo? Intervistato durante un evento RedBull a Milano, il campione di motocross ha ‘sfidato’ Valentino Rossi affermando: “c‘è un po’ di diatriba su chi vincerà prima la ‘decima’ ma sarebbe un successo per tutta Italia. Io tifo per lui, lui tifa per me”.

“Ho un contratto fino al 2020 e se riuscirò ad ottenere risultati perché dovrei smettere? Da 16 anni sono sempre tra i primi 3 al mondo, è un vanto per me perché non conosco altri atleti così longevi. – ha detto Cairoli su un suo possibile ritiro ipotizzato da molti dopo la vittoria del nono titolo mondiale – Come si rinnovano gli stimoli? Dalla passione per la moto, vederla nel garage sul cavalletto e volerci fare un giro”.

