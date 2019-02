Aldo Montano come Valentino Rossi, l’azzurro della scherma non ha dubbi: “ecco cosa ci accomuna”

Aldo Montano svela la sua passione per Valentino Rossi: lo schermitore azzurro sottolinea le caratteristiche del suo carattere che lo avvicinano al Dottore

“Sono un appassionato di corse e come il 95% degli italiani e delle persone nel mondo tifo per Valentino Rossi”. Così Aldo Montano parla della sua passione per le moto e per il Dottore in un’intervista a Gazzetta dello Sport . “Una volta, grazie ad una gara di coppa del mondo che si teneva a Lipsia sono andato a vederlo nel GP di Germania. – ha raccontato lo schermitore – Inoltre cerco di non perdermi mai un’edizione del Mugello e di Misano anche se purtroppo ho dovuto saltare la gara toscana nelle ultime due edizioni a causa di impegni agonistici personali”.

Montano ha anche aggiunto: “ammiro Valentino come persona e come sportivo e poi abbiamo qualche cosa che ci accomuna. Io ho fatto 40 anni a novembre e lui sabato, ma non ci arrendiamo, continuiamo a lottare ad alto livello. Credo si tratti di passione. Siamo innamorati entrambi di quello che facciamo e non possiamo rinunciarci. Per me è ancora un piacere allenarmi e farmi tutto il giro di aerei per arrivare ad una gara di Coppa anche se questo mi costa più fatica di quando ero giovane”.

