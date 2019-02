Mondiali Slittino – Gruber show a Latzfons: l’azzurro si conferma campione del mondo nel singolo maschile

Alex Gruber arriva a braccia alzate, poi viene sommerso dall’abbraccio di tutta la squadra italiana presente a Latzfons, compreso il suo compagno e rivale Patrick Pigneter. Niente gelosia, solo condivisione della gioia: l’altoatesino conquista il secondo titolo mondiale consecutivo dominando le tre manche in programma e vincendo con 1″56 su Thomas Kammerlander, detentore della Coppa del mondo che in questa stagione, però, è dietro l’azzurro.

Gruber ripete dunque il trionfo del 2017 a Vatra Dornei. Sabato era andato a dormire consapevole di aver già un buon vantaggio sull’austriaco (56/100), ma sicuro di doversi giocare la medaglia d’oro con Patrick Pigneter, l’atleta più vincente della storia dello slittino naturale che aveva cominciato la stagione proprio con l’obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio ai Mondiali. Purtroppo, però, la gara ha perso uno dei protagonisti più attesi nella seconda manche, perché per problemi alla slitta Pigneter è stato costretto a rialzarsi.

A quel punto c’erano pochi dubbi: nella terza manche, infatti, Gruber ha ulteriormente aumentato il proprio vantaggio su Kammerlander e ha portato a casa la sua quarta medaglia mondiale consecutiva, considerando anche l’argento di Sankt Sebastian e il bronzo di Nova Ponente.

Non ce l’ha fatta a salire sul podio, invece, Florian Clara, che partiva quarto nella manche finale a soli 8 centesimi da Florian Glatzl, ma qualche errore di troppo l’ha fatto scivolare in sesta posizione, mentre era l’altro austriaco Michael Scheikl a passare dall’ottavo al terzo posto con il miglior tempo di manche e una rimonta strepitosa. Poco male: anche Clara, già campione del mondo nel doppio insieme a Pigneter, ha gioito per Gruber, che ora potrà andare all’assalto anche della Coppa del mondo sicuro di essere il più forte.

Classifica dopo due manche singolo maschile Mondiali Latzfons (Ita)

1. GRUBER Alex ITA 3:06.23

2. KAMMERLANDER Thomas AUT +1.56

3. SCHEIKL Michael AUT +2.17

4. GLATZL Florian AUT +2.38

5. TALYKH Iuri RUS +2.72

6. CLARA Florian ITA +2.73

7. FEDERER Stefan ITA +2.95

8. KOVSHIK Stanislav RUS +3.02

9. SCHMELZER Marius GER +3.17

10. EGOROV Alexander RUS +3.67

14. TROGER Mathias ITA +3.44

15. LAMBACHER Matthias ITA +3.74