Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are: la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO]

Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019

Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi conseguenze, tanto da scendere fino al traguardo sulle sue gambe, per rassicurare tutti i tifosi e salutarli con un dispiaciuto sorriso in volto.

Tra coloro che si sono spaventati tremendamente osservando la caduta di Lindsey Vonn ci sono anche le sue colleghe Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin, attualmente rispettivamente seconda e prima. La reazione dell’amica italiana della Vonn e della sua connazionale è davvero spaventata: Sofia Goggia ha messo le mani ai capelli, disperata, mentre Mikaela Shiffrin si è girata dalla parte opposta dello schermo per non guardare l’impatto della Vonn.

Mani nei capelli per Sofia Goggia… Speriamo non sia nulla di grave. 😱#Are2019 | #EurosportSCI pic.twitter.com/Btx4ApoZcz — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 5 febbraio 2019

