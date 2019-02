Mondiali sci 2019 – Il Presidente Fisi sulla gara di discesa maschile di Are: “condizioni proibitive, così perde lo sport”

Discesa maschile di Are, Roda: “un Mondiale merita maggior attenzione, così perde lo sport”

Il Presidente della FISI, Flavio Roda, in Italia a causa di impegni precedenti, ha seguito la gara della discesa maschile del Campionato del mondo di Are. Questo il suo commento: “onore al risultato, ai vincitori in particolare, penso però che un Mondiale meriti maggiore attenzione. Gli atleti si preparano per un evento che può determinare la loro carriera sportiva; le federazioni investono risorse che, al giorno d’oggi, non è così scontato reperire. Vedere tutto ciò sfumare a causa di una gara come quella di oggi lascia un po’ di rammarico. Onore ai nostri atleti che hanno comunque dato il massimo pur in condizioni proibitive. Fa male constatare che ancora una volta perde lo sport”.

