Nuovo arrivo in casa Bonucci, è nata la piccola Matilda: il lieto annuncio social [FOTO]

Nuovo arrivo in casa Bonucci! Il difensore della Juventus dà il benvenuto alla piccola Matilda, la terza figlia nata dalla relazione con la moglie Martina: l’annuncio arriva con una splendida foto social

Momento di grande gioia in casa Bonucci, la famiglia si allarga! Il difensore della Juventus ha annunciato, tramite social, la nascita della sua terza figlia, venuta alla luce alle 19.29 di quest’oggi presso la clinica Città della Salute e della Scienza di Torino. Il nome scelto per la piccola è Matilda. Bonucci ha svelato la lieta notizia con un post su Instagram nel quale ha pubblicato la foto del braccialetto con le informazioni riguardanti la piccola, allegando un messaggio d’amore verso la moglie Martina: “We are 5! Benvenuta Matilda. Grazie alla super mamma Martina, sei stata grande!!!”.

Valuta questo articolo