Giro d’Italia – La partenza di una delle tappe dell’edizione 2020 nel segno delle Frecce Tricolori

Da Rivolto, sede del comando del 2° Stormo delle Frecce Tricolori, la partenza di una delle tappe del Giro d’Italia 2020

L’edizione 2019 del Giro d’Italia non è ancora andata in scena, ma già si scoprono le novità legate all’edizione 2020 della corsa rosa. In una conferenza stampa ospitata alla base di Rivolto, il comandante del II Stormo delle Frecce Tricolori, Andrea Amadori, il magg. Gaetano Farina, Comandante Frecce Tricolori, il governatore e il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi, e i vertici della Corsa RosaDa Rivolto (Udine), hanno reso nota la partenza di una delle tappe della centotreesima edizione della competizione. Rivolto, sede del Comando del 2°Stormo, in occasione della sessantaesimo compleanno delle Frecce tricolori, infatti darà il via ad una delle frazioni del Giro d’Italia 2020.

