Lazio, Simone Inzaghi fa chiarezza: “vittoria eccezionale con l’Inter. Esultanza? Nessuna rivincita, vi spiego tutto”

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, Simone Inzaghi chiede alla Lazio di tenere alta la tensione e torna sul successo in Coppa Italia contro l’Inter, festeggiato con un’esultanza sfrenata

“La squadra con i successi acquisisce sempre più autostima: siamo reduci da una qualificazione meritata nonostante quanto accaduto. La squadra è rimasta concentrata ed ha tirato i rigori al meglio, Strakosha è stato bravissimo e siamo arrivati in semifinale con merito. Ora dobbiamo ricominciare a raccogliere punti in campionato a partire dal match di Frosinone“. Sono le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match con il Frosinone in campionato. “Non dobbiamo dimenticarci che eravamo quarti alla fine del girone d’andata ed avevamo già archiviato la qualificazione in Europa con due giornate d’anticipo: bisogna sempre migliorarsi e sto provando situazioni diverse. Gli attaccanti mi stanno soddisfacendo, così come il centrocampo: abbiamo soluzioni, dovrò esser bravo a selezionare gli interpreti migliori gara dopo gara“.

L’allenatore biancoceleste è poi tornato sulla sfida con l’Inter in Coppa Italia. “Nella mia esultanza a Milano non c’era alcuna rivincita, mi sarebbe dispiaciuto perdere per i ragazzi e per i tifosi; la mia gioie era per loro. Nella sfida con la Juventus i ragazzi erano stati eccezionali ed i tifosi ci avevano trascinati, dovevamo chiudere prima la gara ed i nostri tifosi erano lì a soffrire con noi: è stata una liberazione, ma ora dovremo pensare solo al campionato. Il gruppo dev’essere la nostra forza, un giocatore può portare ad una vittoria, ma siamo l’unica squadra italiana in lizza per tre obiettivi e ci fa molto piacere, ora avremo bisogno dell’apporto di ogni calciatore. A volte bisogna prendere delle scelte difficili che non accontentano tutti, ma le faccio sempre con grande lucidità”, ha aggiunto Inzaghi.

“Abbiamo analizzato il Frosinone: i ciociari giocano a calcio ed ha vinto a Bologna che era rimasto in dieci. Sono una squadra in salute ed anche a Udine avrebbero meritato di più, abbiamo grande rispetto per i gialloblù e ci servirà una prova importante perché sono organizzati e ben allenati: dovremo svolgere una prestazione da vera Lazio. La classifica non l’abbiamo vista dopo le prime due giornate d’andata, ora dovremo raccogliere punti: mi interessa dare continuità alle prestazioni come accaduto negli ultimi 15 giorni“, ha concluso il tecnico. (Spr/AdnKronos)

