Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè: rinnovata la partnership con Velochampion

Nippo Vini Fantini Faizanè comunica il rinnovo della partnership con Velochampion: i nuovi Cyclone saranno gli occhiali degli #Orangeblue nel 2019

La partnership tra il team Italo-Giapponese e il brand inglese di occhiali da sole si rinnova e si rafforza. Nel 2019 gli #OrangeBlue indosseranno il nuovo modello di punta del brand inglese, denominato CYCLONE. Nel rafforzamento della partnership il logo del brand inglese è altresì presente sulla divisa ufficiale del team.

Il nuovo modello di punta di VELOCHAMPION, denominato Cyclone è stato presentato oggi ufficialmente dal brand inglese al grande pubblico e debutterà in gara con gli #OrangeBlue questa domenica al Trofeo Laigueglia. Confermata infatti la partnership tecnica tra il team Italo-Giapponese e il brand inglese per la fornitura di occhiali da sole anche per la stagione 2019. Una partnership che cresce e si rafforza con l’ingresso del marchio anche sulla divisa ufficiale del team 2019.

LA PARTNERSHIP AL SECONDO ANNO.

L’azienda inglese Maxgear Limited, proprietaria del brand di ciclismo VELOCHAMPION ha annunciato il rinnovo e il rafforzamento della partnership con il team Professional Italo-Giapponese NIPPO Vini Fantini Faizanè. VELOCHAMPION sarà per il secondo anno consecutivo il fornitore ufficiale degli occhiali del team e nella stagione 2019 sarà altresì presente con il proprio logo sulla divisa ufficiale del team.

L’amministratore Delegato del brand Ciaran Dunne commenta la partnership con queste parole: “Siamo veramente felici di proseguire la collaborazione con un team di ciclismo professionistico per il secondo anno consecutivo. Ci stiamo avvicinando al 10° anno di vendita dei nostri prodotti cycling in tutto il mondo e siamo orgogliosi di lavorare al fianco di uno dei principali team di ciclismo professionistico italiani. Il rinnovo della sponsorizzazione ci permetterà di mostrare i nostri prodotti ad alto livello e di contribuire allo sviluppo di nuovi prodotti.”

CYCLONE, IL NUOVO TOP DI GAMMA 2019.

VELOCHAMPION presenta infatti proprio oggi il suo nuovo modello per il 2019 – chiamato CYCLONE. Si tratta del nuovo modello top di gamma, già testato dagli atleti professionisti del team raccogliendo commenti molto positivi sul prodotto. Il modello Cyclone di VELOCHAMPION sarà utilizzato dagli atleti del team NIPPO Vini Fantini Faizanè in tutte le gare del continente Europeo e nelle altre gare del mondo. Tra gli appuntamenti più attesi sicuramente il Giro d’Italia 2019 al quale il team è stato recentemente invitato, grazie alla wildcard ricevuta dagli organizzatori.

Mantenendosi al passo con la tendenza del momento degli occhiali sportivi capaci di garantire una copertura semi-panoramica, il telaio di Cyclone è pensato per essere elegante e al contempo leggero, pensato per i professionisti. CYCLONE è dotato di 4 lenti intercambiabili per fronteggiare ogni condizione atmosferica in fase di gara, dotato altresì di una banda per la riduzione del sudore, studiato per garantire una migliore ventilazione e tecnologia anti-appannamento.

