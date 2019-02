Pallavolo – CEV Champions League femminile: Novara domina in Polonia e vola ai quarti

CEV Champions League: la Igor domina anche in Polonia, la quinta vittoria consecutiva per 3-0 vale la qualificazione ai quarti di finale! Mercoledì Savino Del Bene-Imoco

La Igor Gorgonzola Novara fa pokerissimo in Polonia e conquista con un turno di anticipo la qualificazione ai quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Nella Sport Arena di Lodz, casa del Budowlani, le azzurre di Massimo Barbolini dominano la scena, scrivendo il quinto 3-0 consecutivo nella fase a gironi: la Pool C è terreno di conquista per le piemontesi, che salgono a 15 punti e diventano irraggiungibili per tutte le avversarie. Il sesto e ultimo match, fra una settimana al PalaIgor contro le francesi dell’RC Cannes, sarà poco più di una passerella.

La cronaca. Krzysztalowicz si affida a Brakocevic-Canzian opposta a Stoltenborg, Pencova e Polanska centrali, Urban e Baczynska schiacciatrici e Stenzel libero; Barbolini schiera Carlini in regia con Egonu in diagonale, Chirichella e Veljkovic al centro, Piccinini e Plak in banda e Sansonna libero.

La Igor parte forte con Egonu (3-6) e scava il solco con Piccinini (6-10) e Chirichella, il cui “lob” vale l’8-12 al “giro di boa”. Plak ed Egonu scappano ancora (8-14), il timeout di Lodz non spezza il ritmo alle azzurre che tengono fino al 14-18 quando una grave svista arbitrale favorisce il break delle polacche, brave a sfruttare il momento e a rientrare 18-20 con Brakocevic-Canzian. Barbolini ferma il gioco, al rientro in campo il turno in battuta di Carlini (ace, 18-23) fa di nuovo il vuoto e Piccinini chiude di slancio, in parallela, per il 19-25.

Reagisce Lodz, che si porta 4-1 con Brakocevic-Canzian a segno tre volte, Novara risponde e sui turni in battuta di Chirichella e Carlini matura un clamoroso break di 1-15 per le azzurre: Plak impatta a muro (4-4), Egonu in attacco e Chirichella in battuta (ace) fanno 4-9, Brakocevic-Canzian spezza il parziale (5-9) ma due ace di Carlini e due muri di Veljkovic trascinano le azzurre al 5-16. Lodz prova ad alzare la testa a muro (12-19, Polanska) e con un ace di Stoltenborg (14-20) ma tre punti in successione di Chirichella valgono il set ball (16-24), concretizzato poi in maniout da Plak per il 16-25.

Il 2-1 di Pencova in avvio di terzo set è l’unico lampo di Lodz, Novara allunga subito con Egonu (2-5) dopo una gran difesa di Carlini e nonostante i due timeout usati dalle polacche, le azzurre tengono alto il ritmo e scappano 3-11 con due ace di Plak. Piccinini va a segno con il servizio (6-16), Brakocevic-Canzian prova a rimanere in partita (pipe, 8-19) ma Novara non si ferma più: il primo tempo di Veljkovic (11-23) e il maniout di Piccinini valgono il match ball (11-24) e, subito dopo, è ancora la centrale serba a chiudere a muro, 11-25.

Francesca Piccinini (schiacciatrice Igor Gorgonzola Novara): “Siamo contente della prestazione e del successo, era importante vincere e farlo per 3-0 per ottenere la qualificazione ai quarti di finale e per arrivarci con il miglior ranking possibile in vista del sorteggio. Abbiamo affrontato al meglio l’unico momento complicato, nel finale di primo set, e per il resto abbiamo tenuto il nostro ritmo, concedendo poco alle avversarie. Ora aspettiamo l’ultima sfida con Cannes e poi vedremo cosa ci riserverà il cammino europeo”.

Mercoledì il derby tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano, ore 20.30 al Nelson Mandela Forum, dirà molto sugli esiti della Pool D e sul cammino europeo delle due squadre italiane.

IL TABELLINO

Budowlani LODZ – Igor Gorgonzola NOVARA 0-3 (19-25, 16-25, 11-25) – Budowlani LODZ: Polanska 7, Brakocevic Canzian 10, Pencova 5, Stoltenborg 4, Urban, Baczynska 4, Stenzel (L), Smieszek, Kedziora 1, Tobiasz. Non entrate: Twardowska, Kempfi. All. Krzysztalowicz. Igor Gorgonzola NOVARA: Carlini 5, Plak 14, Chirichella 8, Piccinini 7, Veljkovic 3, Egonu 19, Sansonna (L), Nizetich. Non entrate: Stufi, Camera, Bici, Bartsch-hackley, Zannoni (L). All. Barbolini. ARBITRI: Ovuka, Jurkovic. NOTE – Durata set: 25′, 20′, 19′; Tot: 64′.

LA COPERTURA MEDIATICA

La CEV Volleyball Champions League 2018-19 è trasmessa, in diretta e on demand, sulla piattaforma di streaming DAZN. Marcello Piazzano e Samuele Papi si occuperanno della telecronaca della sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano, in programma mercoledì 20 febbraio alle 20.30.

Tutti i risultati in tempo reale sono disponibili sul sito ufficiale della CEV.

CEV VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA

Pool A

Allianz Stuttgart (GER) – VakifBank Istanbul (TUR) 20/02

Maritza Plovdiv (BUL) – Beziers VB (FRA) 20/02

Classifica : VakifBank Istanbul 12 (4-0), Allianz Stuttgart 9 (3-1), Beziers VB 3 (1-3), Maritza Plovdiv 0 (0-4).

Pool B

Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 20/02

Hameenlinna (FIN) – Dinamo Kazan (RUS) 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)

Classifica : Eczacibasi VitrA Istanbul 12 (4-0), Dinamo Kazan 10 (3-2), Uralochka NTMK Ekaterinburg 5 (2-2), Hameenlinna 0 (0-5).

Pool C

Budowlani Lodz (POL) – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25, 16-25, 11-25)

Minchanka Minsk (BLR) – RC Cannes (FRA) 21/02

Classifica : Igor Gorgonzola Novara 15 (5-0), Budowlani Lodz 8 (3-2), RC Cannes 4 (1-3), Minchanka Minsk 0 (0-4).

Pool D

Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano mercoledì 20 febbraio, ore 20.30

SSC Palmberg Schwerin (GER) – Commercecon Lodz (POL) 19/02

Classifica : Savino Del Bene Scandicci 10 (3-1), Imoco Volley Conegliano 7 (3-1), SSC Palmberg Schweriner 4 (1-3), Commercecon Lodz 3 (1-3).

Pool E

Fenerbahce SK Istanbul (TUR) – Dinamo Moscow (RUS) 20/02

CSM Bucuresti (ROU) – Chemik Police (POL) 20/02

Classifica : Fenerbahce SK Istanbul 12 (4-0), Dinamo Moscow 8 (3-1), CSM Bucuresti 3 (1-3), Chemik Police 1 (0-4).

LE DATE

5° turno: 19-21 febbraio

6° turno: 26 febbraio

LA FORMULA

Il nuovo regolamento della Champions League prevede 5 gironi all’italiana da 4 squadre. Al termine delle sei gare complessive, le prime classificate e le migliori tre seconde accederanno ai quarti di finale. Da otto, le squadre si affronteranno prima nei quarti di finale e poi in semifinale, sempre su gare di andata e ritorno. Le due vincenti si contenderanno in gara unica il trofeo, nel gran finale del 18-19 maggio 2019.

