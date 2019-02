Campionato Italiano Cross Country, Suzuki al via con Lorenzo Codecà

Il Campionato Italiano Cross Country si avvia questo fine settimana a Vidor, in provincia di Treviso. All’appuntamento con l’apertura stagionale all’Italian Baja di Primavera, Suzuki si presenta con il pluricampione Lorenzo Codecà e il pordenonese Mauro Toffoli, a bordo del Grand Vitara 3.6 V6 T1

Sei round, da marzo a novembre: due in Friuli, compreso l’Italian Baja “mondiale”, uno in Sardegna, uno in Sicilia, uno in Umbria ed uno in Veneto, ovvero l’imminente Italian Baja di Primavera.

Scatta, quindi, questo fine settimana da Vidor l’impegnativa stagione alla quale è chiamata Suzuki, per difendere il nono titolo tricolore conseguito nel 2019 e inseguire la decima vittoria nel Campionato Italiano Cross Country. Agli appuntamenti indetti dall’università italiana del fuoristrada, Suzuki si presenta con il pluricampione Lorenzo Codecà e il pordenonese Mauro Toffoli che, a bordo del Grand Vitara 3.6 V6 T1, hanno l’onore e l’onere di entrare nella leggenda della specialità.

L’impresa è alla portata del team, Emmetre Racing, che nell’ultimo decennio ha conseguito affermazioni in ogni “latitudine”, attraverso le prestazioni vincenti dei piloti a bordo dell’affidabile e competitivo Grand Vitara, fuoristrada che sfrutta in modo superlativo la tecnologia 4WD ALLGRIP di Suzuki.

Cinque sono i settori selettivi, due le tappe nelle quali si articola, da sabato 2 a domenica 3 marzo, l’Italian Baja di Primavera;

I chilometri totali saranno 157.25 e verranno affrontati dai sei equipaggi in gara per la ventesima edizione del Suzuki Challenge, il trofeo monomarca che si disputa con i Grand Vitara 1.9 DDiS allestiti con le specifiche del GRUPPO T2 per i regolamenti del Cross Country.

A Vidor si presenteranno, col numero di gara 21, i siciliani Alfio Bordonaro e Marcello Bono, già vincitori del trofeo nel passato e protagonisti assoluti di prestazioni eclatanti, secondi classificati nella passata edizione corsa con il Grand Vitara del CRAM Rally Team; col numero di gara 22 l’equipaggio composto da Marino Gambazza Chinti e Sandra Castellani al secondo anno di attività dopo l’esordio nel 2018; con il numero 23 saranno al via della loro prima stagione nel monomarca i mantovani Alessandro Trivini Bellini e Marco Trivini Bellini; il numero 24 è assegnato all’equipaggio esperto ed estremamente competitivo composto dal toscano Andrea Lucchini e dal torinese Piero Bosco, che salgono nell’abitacolo del Grand Vitara DDiS del Team Poillucci ex Petrucci e nei colori della siciliana Island Motorsport; numero 25 per il rodigino Mauro Cantarello, in coppia con il lombardo Cristian Darchi, che rientrano in corsa per il trofeo Suzuki difendendo i colori della Scuderia Malatesta; 26 per il giovane veneto Francesco Ceschin che, assieme al navigatore cremonese Simone Feraboli, esordisce tra le fila del combattuto campionato di Suzuki.

Sei saranno le gare valide a comporre la stagione, tutte a calendario del Campionato Italiano Cross Country:

1-3 marzo Baja di Primavera (TV);

24-26 maggio Nebrodi Baja (ME);

21 – 23 giugno Italian Baja (PN);

27 – 29 settembre Il Nido dell’Aquila (PG);

18-20 ottobre Baja Terre di Gallura (SS);

15 – 17 novembre Baja d’Autunno (PN).

Albo d’Oro Suzuki Challenge: 2018 Petrucci e Manfredini; 2017 Bordonaro e Bono; 2016 Bordonaro e Bono; 2015 Lolli e Forti; 2014 Spinetti e Giusti; 2013 Dalmazzini e Fiorini; 2012 Lolli e Forti; 2011 Petrucci e Manfredini; 2010 Lolli – Forti; 2009 Lolli – Forti; 2008 Lolli – Forti; 2007 Fichera e Coco; 2006 Tout Terrain Fichera e Coco

Albo d’Oro C I Cross Country Rally: 2018 Lorenzo Codecà (Suzuki); 2017 Elvis Borsoi (Toyota); 2016 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2015 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2014 Andrea Dalmazzini (Suzuki); 2013 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2012 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2011 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2010 Manfrinato Giovanni (Renault); 2009 Colombo Riccardo (Mitsubishi); 2008 Codecà Lorenzo (Suzuki).

CI Tout Terrain: 2007 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2006 Ciampolini Roberto (Mitsubishi); 2005 Codecà Lorenzo (Suzuki); 2004 Ciampolini Roberto (Mitsubishi); 2003 Ciampolini Roberto (Mitsubishi); 2002 Autieri Marco (Mitsubishi); 2001 Vanni Corrado (Nissan); 2000 Riccardo Colombo (Mitsubishi); 1999 Toro Andrea; 1998 Auteri Marco (Mitsubishi); 1996 Vanni Corrado (Nissan); 1995 Vanni Corrado (Nissan)

