Atletica – Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor, Nadia Battocletti vince il titolo U20 nel cross

La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara al coperto della propria carriera

Nadia Battocletti in copertina nella sessione pomeridiana del day 1 ai Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona dopo il 19,89 di Leonardo Fabbri in mattinata nel peso. La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara al coperto della propria carriera: una prova che conferma la maturità della 18enne trentina delle Fiamme Azzurre allenata dal papà ex mezzofondista Giuliano.

Il suo 4:27.32 la inserisce al settimo posto delle liste di sempre della specialità ed è avvincente il duello con l’altra azzurrina Ludovica Cavalli (Trionfo Ligure), seconda con 4:29.12 e unica in grado di tenere il ritmo dettato dalla Battocletti, che tornerà in pista al Palaindoor di Ancona agli Assoluti tra due settimane. Il pomeriggio tricolore assegna anche i titoli dello sprint. Il siciliano Nicholas Artuso (Fiamme Gialle) si aggiudica la vittoria nei 60 metri promesse con il tempo di 6.74. Tra gli junior è invece il trentino Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team) a imporsi con il record personale di 6.75, settimo italiano di sempre nella categoria. Al femminile è doppietta lombarda. Sorpresa tra le under 23 che vedono il successo con 7.53 di Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Ispa Group): negli ultimi metri beffa la capolista italiana stagionale Zaynab Dosso(Fiamme Azzurre), 7.54.

Il titolo juniores è invece di Vittoria Fontana (Fanfulla Lodigiana) con 7.50 e cinque centesimi di personale. Tra le altre gare, è curioso quello che accade nel lungo promesse uomini. Il primo e il secondo classificato, Andrea Pianti (Shardana) e Gabriele Chilà (Studentesca Rieti Milardi), firmano una serie praticamente identica, con i primi due migliori salti da 7,66 e 7,59. Bisogna quindi ricorrere alla terza misura di entrambi per decretare il vincitore: è Pianti, e soltanto per un centimetro (7,51 a 7,50). E tra gli juniores, è Fabio Pagan (Aristide Coin Venezia) il migliore con 7,54 e un progresso di 28 centimetri che lo porta nella top ten italiana della categoria. Nei 1500 promesse cresce Gaia Sabbatini (Atl. Gran Sasso Teramo), tricolore con 4:21.53. Domani, domenica 3 febbraio, la seconda giornata con altri 30 titoli italiani da assegnare.

