Mondiali sci 2019 – Domenica all’insegna della discesa femminile ad Are: la start list della gara con le azzurre protagoniste

Italdonne all’assalto: alle 12.30 la discesa mondiale di Are. Fanchini con il numero 4 è la prima azzurra a partire, subito dopo c’è Goggia, poi Delago e Marsaglia

Sofia Goggia va all’assalto di un’altra medaglia, anzi, del suo primo titolo mondiale. Sarebbe un’impresa, considerando che è rientrata in pista solo due settimane fa dopo tre mesi di stop per infortunio, ma i due podi in Coppa del mondo a Garmisch e l’argento in superG ad Are dicono che la bergamasca è tornata subito in gran forma. Partirà con il numero 5 nella discesa femminile e i riflettori sono puntati su di lei, visto che nell’ultimo grande evento internazionale, le Olimpiadi di PyeongChang della passata stagione, fu lei a conquistare l’oro. L’Italia, comunque, ha altre cartucce da giocare: Nadia Fanchini è arrivata al top all’appuntamento e sarà al via subito prima di Sofia, con il numero 4, e subito dopo Lindsey Vonn, la sciatrice più vincente di sempre all’ultima gara della sua carriera. Con il numero 8 ci sarà Nicol Delago, spesso la migliore azzurra della specialità in questa stagione, e con il numero 26 Francesca Marsaglia. Difende il titolo mondiale conquistato a St. Moritz nel 2017 Ilka Stuhec, al cancelletto con il numero 9, ma occhio alle austriache che quest’anno hanno vinto 5 volte su 6 in Coppa del mondo, due con Nicole Schmidhofer a Lake Louise, due con Ramona Siebenhofer a Cortina, una con Stephanie Venier a Garmisch. Si parte alle 12.30 (diretta tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport).

Tutti i podi stagionali in discesa (con i piazzamenti delle azzurre)

27-01-2019 – Garmisch (GER) – 1. VENIER Stephanie AUT 2. GOGGIA Sofia ITA 3. WEIDLE Kira GER

Le altre azzurre: 6. Nadia Fanchini, 27. Francesca Marsaglia, rit. Nicol Delago

19-01-2019 – Cortina (ITA) – 1. SIEBENHOFER Ramona AUT 2. SCHMIDHOFER Nicole AUT 3. STUHEC Ilka SLO

Le azzurre: 11. Nicol Delago, 13. Nadia Fanchini, 29. Francesca Marsaglia, assente Sofia Goggia

18-01-2019 – Cortina (ITA) – 1. SIEBENHOFER Ramona AUT 2. STUHEC Ilka SLO 3. VENIER Stephanie AUT

Le azzurre: 6. Francesca Marsaglia, 13. Nadia Fanchini, rit. Nicol Delago, assente Sofia Goggia

18-12-2018 – Val Gardena (ITA) – 1. STUHEC Ilka SLO 2. DELAGO Nicol ITA 3. SIEBENHOFER Ramona AUT

Le altre azzurre: 15. Francesca Marsaglia, 28. Nadia Fanchini, assente Sofia Goggia

01-12-2018 – Lake Louise (CAN) – 1. SCHMIDHOFER Nicole AUT 2. HUETTER Cornelia AUT 3. GISIN Michelle SUI

Le azzurre: 5. Nicol Delago, 7. Nadia Fanchini, 26. Francesca Marsaglia, assente Sofia Goggia

30-11-2018 – Lake Louise (CAN) – 1. SCHMIDHOFER Nicole AUT 2. GISIN Michelle SUI 3. WEIDLE Kira GER

Le azzurre: 19. Nicol Delago, 24. Francesca Marsaglia, rit. Nadia Fanchini, assente Sofia Goggia

I precedenti delle azzurre sulla pista di Are

Nicol Delago

08-02-2019 AC Mondiali – 12ª

10-03-2017 AC Mondiali junior – ritirata prima manche

08-03-2017 DH Mondiali junior – 6ª

Francesca Marsaglia

05-02-2019 SG Mondiali – 7ª

12-12-2015 GS Coppa del mondo – 27ª

13-03-2015 GS Coppa del mondo -15ª

12-12-2014 GS Coppa del mondo – ritirata prima manche

07-03-2014 GS Coppa del mondo – 19ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo – 25ª

27-02-2011 SG Coppa del mondo – 38ª

26-02-2011 DH Coppa del mondo – 32ª

12-12-2009 GS Coppa del mondo – ritirata prima manche

Sofia Goggia

05-02-2019 SG Mondiali – 2ª

15-03-2018 SG Coppa del mondo – 1ª

14-03-2018 DH Coppa del mondo – 2ª

12-12-2015 GS Coppa del mondo – 21ª

Nadia Fanchini

05-02-2019 SG Mondiali – 5ª

15-03-2018 SG Coppa del mondo – 7ª

14-03-2018 DH Coppa del mondo – 10ª

12-12-2015 GS Coppa del mondo – ritirata prima manche

13-03-2015 GS Coppa del mondo – 2ª

12-12-2014 GS Coppa del mondo – 5ª

07-03-2014 GS Coppa del mondo – 7ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo – 27ª

19-12-2012 GS Coppa del mondo – ritirata prima manche

09-03-2012 GS Coppa del mondo – 11ª

12-12-2009 GS Coppa del mondo – ritirata prima manche

14-03-2009 GS Coppa del mondo – ritirata prima manche

12-03-2009 SG Coppa del mondo – 2ª

11-03-2009 DH Coppa del mondo – 4ª

11-02-2007 DH Mondiali – 13ª

09-02-2007 AC Mondiali – squalificata

06-02-2007 SG Mondiali – ritirata

18-03-2006 GS Coppa del mondo – 11ª

15-03-2006 DH Coppa del mondo – 5ª

20-02-2005 GS Coppa del mondo – non qualificata alla seconda manche

19-02-2005 SG Coppa del mondo – 6ª

22-02-2004 GS Coppa del mondo – non qualificata alla seconda manche

21-02-2004 SG Coppa del mondo – 26

Ordine di partenza DH femminile Mondiali Are (Swe)

1 REBENSBURG Viktoria GER

2 FLURY Jasmine SUI

3 VONN Lindsey USA

4 FANCHINI Nadia ITA

5 GOGGIA Sofia ITA

6 MOWINCKEL Ragnhild NOR

7 VENIER Stephanie AUT

8 DELAGO Nicol ITA

9 STUHEC Ilka SLO

10 TIPPLER Tamara AUT

11 WEIDLE Kira GER

12 WENIG Michaela GER

13 SIEBENHOFER Ramona AUT

14 HAEHLEN Joana SUI

15 SCHMIDHOFER Nicole AUT

16 MIRADOLI Romane FRA

17 WEIRATHER Tina LIE

18 GUT-BEHRAMI Lara SUI

19 SUTER Corinne SUI

20 LEDECKA Ester CZE

21 MERRYWEATHER Alice USA

22 GAGNON Marie-Michele CAN

23 GAUTHIER Tiffany FRA

24 HOERNBLAD Lisa SWE

25 IVARSSON Lin SWE

26 MARSAGLIA Francesca ITA

27 PFISTER Meike GER

28 COLETTI Alexandra MON

29 LIE Kajsa Vickhoff NOR

30 REMME Roni CAN

31 PROKOPYEVA Aleksandra RUS

32 PLESHKOVA Iulija RUS

33 SMALL Greta AUS

34 FERK Marusa SLO

35 RAPAPORT Helena SWE

36 DANNEWITZ Ida SWE

37 CAILL Ania Monica ROU

