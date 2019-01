Tiro con l’arco – La Nazionale Giovanile Olimpica in raduno a Rovereto

Prima raduno del nuovo anno per la Nazionale Giovanile Olimpica al Centro Tecnico Federale “Palakosmos” di Rovereto. Gli azzurrini sono a lavoro da mercoledì 2 gennaio e termineranno l’incontro tecnico domani, per il giorno delle Befana

Alle porte una stagione impegnativa che passerà attraverso gli Europei Indoor di Samsun (Tur) dal 26 febbraio al 2 marzo. Poi ci si potrà concentrarsi esclusivamente sulla stagione outdoor con due tappe di Youth Cup: a Catez, in Slovenia, nel mese di maggio e a Bucarest, in Romania, a luglio. Successivamente arriveranno le convocazioni per l’evento clou della stagione: i Campionati Mondiali Giovanili di Madrid (Spa), dal 5 all’11 agosto 2019.

Non perde tempo la Nazionale Giovanile Olimpica che sta svolgendo il primo raduno della stagione agonistica 2019, presso il Centro Federale al Palakosmos di Rovereto. I 19 azzurrini convocati, seguiti dal Responsabile Tecnico della Nazionale Giovanile Stefano Carrer, dai coach Gianni Falzoni e Fabio Olivieri, con la presenza del Consigliere Federale Stefano Osele, hanno cominciato a lavorare lo scorso mercoledì 2 gennaio e termineranno l’incontro tecnico domani, domenica 6 gennaio, in tempo per festeggiare con archi e frecce la Befana.

GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI DEGLI AZZURRINI NEL 2019 – Per la Nazionale giovanile sarà una stagione impegnativa, incentrata nella crescita personale e tecnica oltre che rivolta ai successi agonistici. Una rappresentativa degli atleti di classe allievi e juniores sarà già impegnata dal 26 febbraio al 2 marzo agli Europei Indoor di Samsun (Tur). Successivamente ci si potrà concentrare sulla stagione outdoor, che vedrà come esordio internazionale all’aperto la prima tappa della Youth Cup di Catez (Slo), dal 13 al 19 maggio. La seconda ed ultima tappa del circuito si disputerà a Bucarest, in Romania, dal 15 al 20 luglio e sarà il banco di prova internazionale che precede le convocazioni per i Mondiali Giovanili che si terranno dal 5 all’11 agosto a Madrid, in Spagna.

I CONVOCATI AL RADUNO DI ROVERETO

ARCO OLIMPICO Maschile: Francesco GREGORI (Arco Club Riccione), Alessandro PAOLI (Arcieri Iuvenilia), Francesco SPARNACCINI (Arcieri Augusta Perusia), Matteo SANTI (Arcieri Città di Terni), Alessio MANGERINI (Arcieri del Sole), Elia BISCARDO (Trieste Archery Team), Paolo AZZONI (Arcieri Seri-Art Cremona), Matteo BALSAMO (Arcieri Di Artemide), Pietro NARDON (Città di Opera – Sez. Arcieri), Federico FABRIZZI (Compagnia Ilcinese – Arcieri Montalcino), Niccolò LOVO (Arcieri del Cedro).

ARCO OLIMPICO Femminile: Elisa Ester COEREZZA (Compagnia Arcieri Monica), Michela BOCCARDI (Arcieri Bresciani), Giulia ROSSI (Arcieri Thyrus),Ginevra LANDI (Maremmana Arcieri G. dalle Bande Nere), Alice COMPAGNO (Arcieri Sagittario del Veneto), Chiara COMPAGNO (Arcieri Sagittario del Veneto), Aiko ROLANDO (Arcieri Iuvenilia), Karen HERVAT (Trieste Archery Team).

