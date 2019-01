Thai Boxe Mania: tutto pronto per il doppio evento di Torino

In occasione della decima edizione, Thai Boxe Mania festeggia con un doppio evento firmato Yokkao che porterà sul ring i migliori fighter thailandesi. Infatti, sabato 26 gennaio, il PalaRuffini ospiterà i grandi campioni della muay thai e della thai boxe, arrivati a Torino per sfidarsi in uno spettacolo di grande sport, adrenalina e intrattenimento.

Dopo un’assenza di oltre cinque anni dal panorama italiano, il brand Yokkao, noto a livello internazionale per ospitare eventi e seminari di thai boxe riconosciuti in tutto il mondo, approderà sul ring di Thai Boxe Mania per regalare a tutti gli appassionati uno spettacolo indimenticabile.

Grande attesa per le grandi star dello Yokkao Fight Team, tra le quali spicca il nome di Saenchai, leggenda della muay thai che si lascia alle spalle un record di 335 combattimenti di cui 289 vittorie: rimasto imbattuto dal novembre 2014, il fighter thailandese sfiderà l’italiano Cristian Faustino.

Occhi puntati anche su Manachai che, dopo aver conquistato la cintura WBC Muay Thai lo scorso ottobre, cercherà di aggiudicarsi il titolo WMC Intercontinental sul ring torinese.

Il team Yokkao è composto poi da Singdam, Yodchai, Spencer Brown e Liam Harrison, e -per l’occasione- ospiterà anche Sudsakorn Sor Klinmee, uno dei migliori fighter del panorama thailandese, già noto e amato dal pubblico di casa. Sudsakorn, che vanta un record di 287 vittorie – delle quali 72 per ko -, è stato due volte Campione del mondo WKN, Campione TK2, Campione Channel Seven e Campione Thai Fight Kard Chuck.

Non mancheranno poi i grandi fighter torinesi come il pluricampione del mondo Christian Zahe e i campioni europei Filippo Solheid e Michele Mastromatteo, tutti atleti della Thai Boxe Torino.

“E’ un grande piacere per noi poter collaborare con Yokkao, un brand di eventi che manca dall’Italia ormai da diversi anni e che porterà sul ring di Torino atleti di grande prestigio e fama internazionale.” ha dichiarato il Maestro Carlo Barbuto, fondatore della palestra Thai Boxe Torino nonché organizzatore di Thai Boxe Mania. “Questa bella partnership, inoltre, ha dato vita al progetto Yokkao Next Generation Kids, un evento interamente dedicato alla muay thai al quale prenderanno parte oltre 100 bambini e ragazzini da ogni parte dell’Europa.” L’evento si svolgerà il giorno successivo allo show di “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 35 e 36”, il 27 gennaio sempre al PalaRuffini di Torino. Cinquanta i match previsti: i bambini dai 6 ai 10 anni si esibiranno senza ricevere alcun giudizio, i giovani tra i 10 e i 15 anni invece si sfideranno con contatto leggero, mentre i ragazzi dai 16 ai 18, se vorranno, potranno gareggiare con contatto pieno ma completamente protetti. “Sono molto contento del traguardo raggiunto: sono pervenute molte richieste di partecipazione e abbiamo dovuto chiudere anticipatamente le iscrizioni. Un bel segnale per questa disciplina in costante crescita tra i giovanissimi” ha spiegato il Maestro Barbuto.

L’appuntamento, quindi, è dalle ore 16 di sabato 26 gennaio con la Card Next Generation, mentre alle ore 20 prenderà il via Yokkao 35 e alle 22,30 sarà la volta di Yokkao 36, con i grandi campioni della muay thai.

Gli ultimi biglietti disponibili si possono ancora acquistare su www.ticketone.it e nei suoi circuiti vendita, nonché presso la Palestra Thai Boxe Torino, di via Pietro Giuria 30 bis, a Torino.