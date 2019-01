Snowboard, gli azzurri falliscono l’accesso alle finali di slopestyle a Laax: tutti i risultati

Italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle: Loris Framarin e Liviero per un pelo fuori dalla finale

Snowboarder italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle maschile di Laax, in Svizzera. Nicola Liviero e Loris Framarin hanno chiuso entrambi al tredicesimo posto le rispettive heat e sono rimasti per un pelo fuori dalle finali che si terranno venerdì 18. Il veneto ha totalizzato 47.25 nella run 2 della prima batteria, a soli 7.75 dalla dodicesima piazza che gli avrebbe regalato il passaggio del turno; il valdostano, decimo nella tappa di Kreischberg della settimana scorsa, si è fermato a 67.75 nella run 1 e non è riuscito a migliorarsi, finendo a 1,50 punti dallo statunitense Nikolas Baden. Con il suo punteggio, oltre tutto, si sarebbe qualificato se fosse stato inserito nella prima batteria, così come del resto avrebbe fatto Emiliano Lauzi, finito invece 15° nella heat 2 con 61.25 punti. Diciassettesimo, sempre nella heat 2, il giovanissimo Leo Framaris, classe 2001.

Ordine d’arrivo Heat 1 qualificazioni slopestyle maschile Cdm Laax (Sui)

1 THORGREN Sven 1994 SWE 89.50

2 CORNING Chris 1999 USA 84.75 -8.00

3 KUNITAKE Hiroaki 2002 JPN 82.50 -10.25

4 RINNEKANGAS Rene 1999 FIN 80.75 -12.00

5 HUBER Nicolas 1995 SUI 77.75 -15.00

6 OLIMSTAD Markus 1994 NOR 73.25 -19.50

8 NICHOLLS Jamie 1993 GBR 71.00 -21.75

9 TOBITA Ruki 1999 JPN 69.75 -23.00

10 KLEIVDAL Stian 1997 NOR 65.00 -27.75

11 HENKES Judd 2001 USA 60.50 -32.25

12 MEKINC Naj 2001 SLO 55.00 -37.75

13 LIVIERO Nicola 1999 ITA 47.25 -45.50

Ordine d’arrivo Heat 2 qualificazioni slopestyle maschile Cdm Laax (Sui)