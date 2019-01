Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci

Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI ospita la Savino del Bene Scandicci

Dopo lo stop al Campionato di A1 per lasciare spazio quarti di finale di Coppa Italia, per il Club Italia CRAI la Samsung Volley Cup riparte con due partite casalinghe. Domenica alle 17 le azzurrine ospiteranno al Centro Federale Fipav Pavesi la Savino del Bene Scandicci, mentre, mercoledì alle 20.30, le ragazze allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo per sfidare la Igor Gorgonzola Novara.

La formazione toscana arriva a Milano forte della vittoria conquistata nella terza giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League, che segue la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia che saranno disputate a Verona il 2 e il 3 febbraio.

Il Club Italia CRAI ha invece sfruttato lo stop del Campionato per lavorare con intensità in palestra e in campo. Per dare intensità agli allenamenti settimanali e non perdere il ritmo delle gare le azzurrine sono state impegnate in una serie di amichevoli. Occasioni proficue per consolidare i momenti di buon gioco espressi durante le partite della regular season. Le ragazze della formazione federale, mercoledì sera, hanno disputato un’amichevole con la Lilliput Pallavolo, organizzata nell’ambito del progetto “Club Italia in tour”, mentre nella giornata successiva sono state protagoniste di un test match con la Zanetti Bergamo.

“Abbiamo lavorato molto – spiega il tecnico Federale Massimo Bellano – soprattutto su muro difesa e contrattacco. E’ stato questo il tema affrontato e lo sarà fino alla fine della stagione. Gli allenamenti stanno dando buoni frutti con maggiore ordine a muro e una migliore qualità in difesa, su questo punto sarà necessario insistere ancora un po’. Ora occorrerà affinare la scelta dei colpi e degli attaccanti nella costruzione del gioco, e questi ultimi non dovranno essere abitudinari ma cercare di leggere al meglio le situazioni”.

La partita di domenica sarà un ulteriore, importante momento di confronto per le azzurrine chiamate a sfidare una delle squadre più forti del campionato. Grazie ai 36 punti conquistati in questa regular season le toscane sono attualmente seconde in classifica con un solo punto di distacco dalla capolista Igor Gorgonzola Novara (37); completa il terzetto di testa, a quota 34, l’Imoco Volley Conegliano. Nel secondo grande gruppo della classifica troviamo Unet E-Work Busto Arsizio (29), Saugella Team Monza (27), Pomì Casalmaggiore (26), Il Bisonte Firenze (23), Banca Valsabbina Millenium Brescia (20), Zanetti Bergamo (20) e Bosca San Bernardo Cuneo (18). Più staccate Lardini Filottrano (11), Reale Mutua Fenera Chieri (5) e Club Italia CRAI (2).

“Quella di domenica – conclude Bellano – si preannuncia una partita difficile: delle squadre in testa alla classifica Scandicci è quella più in palla. Nella gara di andata hanno dimostrato di non sottovalutarci e per noi sarà l’occasione per valutare l’efficacia del lavoro settimanale anche in campo. Ogni minuto in più che riusciremo a rimanere in campo sarà un passo in più nell’importante lavoro che stiamo svolgendo per il futuro”.

ARBITRI: Alessandro Tanasi e Giuseppe De Simeis.

DIRETTA TV: www.lvftv.com (on demand)

