Serie A, cambia il programma della 3ª giornata ritorno: le modifiche al calendario

Serie A, la 3ª giornata ritorno ha subito alcune modifiche al calendario, due incontri sono stati infatti spostati: i dettagli

Serie A, cambia il programma della 3ª giornata ritorno ha subito un ritocchino. La gara Frosinone-Lazio si giocherà infatti lunedì 4 febbraio alle ore 19.00, l’incontro era in precedenza stato fissato domenica 3 febbraio alle 15.00. Cambia invece solo di orario la gara Cagliari-Atalanta, che andrà in scena in terra sarda lunedì 4 febbraio alle 21.00 anziché alle 20.30. Ecco di seguito il calendario completo.

Questo il programma completo 3 ª giornata ritorno

02/02/2019 Sabato 15.00 Empoli-Chievo Sky

02/02/2019 Sabato 18.00 Napoli-Sampdoria Sky

02/02/2019 Sabato 20.30 Juventus-Parma DAZN

03/02/2019 Domenica 12.30 Spal-Torino DAZN

03/02/2019 Domenica 15.00 Genoa-Sassuolo Sky

03/02/2019 Domenica 15.00 Udinese-Fiorentina DAZN

03/02/2019 Domenica 18.00 Inter-Bologna Sky

03/02/2019 Domenica 20.30 Roma-Milan Sky

04/02/2019 Lunedì 19.00 Frosinone-Lazio Sky

03/02/2019 Lunedì 21.00 Cagliari-Atalanta Sky

