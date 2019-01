Scritte antisemite a Roma, Virginia Raggi sbotta sui social: “il calcio non può essere intolleranza”

Il sindaco della Capitale ha fermamente stigmatizzato i manifesti apparsi la scorsa notte a Roma

“Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a Roma“. Lo scrive su twitter la sindaca Virginia Raggi, in merito agli adesivi antisemiti affissi questa notte tra Prati e Balduina con su scritto “Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde” su sfondo giallorosso. “Il calcio non può essere divisione e intolleranza“, ha aggiunto la sindaca. (Rre/AdnKronos)

