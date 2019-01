Sci di fondo – Val di Fiemme, le parole degli azzurri alla vigilia

Vigilia di Val di Fiemme, De Fabiani: “mass start in attacco, per me è la gara decisiva del Tour”. Noeckler: “gara durissima, voglio dare il meglio”

Parlano gli azzurri nel pregara della 15 km mass start di sabato al Cermis.

Francesco De Fabiani: “anche quella di Val di Fiemme è una delle piste che preferisco, sono sempre arrivato fra i primi dieci. Spero di avere le stesse sensazioni dei giorni scorsi. La mass start è il mio format preferito, quello che mi ha dato più soddisfazioni perché riesco sempre a fare un buon finale ed entrare fra i migliori. La classifica generale è un obiettivo: volevo migliorare il nono posto ottenuto tre anni fa. Non bisogna farsi ingannare dal sesto posto temporaneo perché siamo tutti molto vicini, fino al 15esimo posto. Se qualcuno può sperare di guadagnare terreno sul Cermis, domenica, io so che faccio un po’ più fatica e quindi dovrò cercare di prendere il maggior vantaggio nella gara di domani per gestirlo poi nella final climb. Credo che saranno in tanti all’attacco domani: i primi due sono molto staccati, poi c’è Bolshunov, e poi dal quarto al quindicesimo siamo tutti molto vicini. Credo nessuno si risparmierà e sarà una bella gara. La stanchezza comincerà a farsi sentire e anche quello è un fattore chiave”.

Dietmar Noeckler: “ho fatto molti Tour de ski, non sono sempre arrivato fino alla fine, ma in Val di Fiemme sono sempre arrivato. Non è stato un Tour particolarmente duro per me, perché c’erano due sprint, il che significa che ho fatto solo due prologhi e poi c’erano tre 15 km. Sono partito abbastanza fresco e lo sono ancora e spero di trovare domani la miglior giornata di questo Tour. Si corre a Lago da tantissimi anni: è un giro da 2,5 km ed è tutto in salita. E’ uno dei giri più duri che affrontiamo in Coppa del mondo e mi auguro di riuscire a raccogliere il massimo dalle prossime due gare”.

