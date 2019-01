Sci di fondo – Coppa del Mondo, niente finale per le azzurre nel team sprint di Dresda

L’Italia si ferma in semifinale nella team sprint di Dresda: Laurent e Scardoni chiudono al settimo posto la propria batteria

L’Italia si ferma in semifinale nella prima team sprint femminile di Coppa del mondo della stagione. Greta Laurent e Lucia Scardoni erano impegnate nella seconda batteria a Dresda e hanno chiuso al settimo posto con un ritardo di 38″07 da Svezia I, che ha passato il turno insieme a Stati Uniti I e Slovenia. Fino ai 6,4 km le azzurre erano rimaste in gruppo, pur passando sempre in coda agli intermedi, negli ultimi due giri le atlete migliori del circuito hanno accelerato facendo la differenza. La Coppa del mondo torna la prossima settimana con la tappa di Otepää: due gare in tecnica classica, la sprint di sabato 19 e la 10 km di domenica 20.

