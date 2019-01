Sci alpino, sei gli azzurri convocati per lo slalom maschile di Zagabria: esordio stagionale per Tonetti

Sei azzurri per lo slalom maschile di Zagabria: con Bacher, Gross, Moelgg, Razzoli e Vinatzer ci sarà l’esordio stagionale nella disciplina per Tonetti

L’Italia avrà sei rappresentanti nello slalom maschile di Coppa del mondo che si disputerà a Zagabria domenica 6 gennaio (prima manche ore 12:15, seconda ore 15:30, diretta tv Eurosport 1 e Raisport): il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. Il gruppo preparerà la gara a Tarvisio, in Friuli, dove si ritroverà la sera di mercoledì 2 gennaio e resterà fino a sabato 5 insieme ai tecnici Stefano Costazza e Daniele Simoncelli. I giovani saranno di scena nello slalom di Coppa Europa che si svolgerà in contemporanea in Val Cenis.

La squadra è reduce dall’ottimo risultato complessivo di Madonna di Campiglio, dove Razzoli ha compiuto un’impresa chiudendo al quinto posto con il pettorale numero 69, Manfred Moelgg ha ottenuto il miglior risultato stagionale arrivando sesto e Alex Vinatzer aveva entusiasmato i tifosi nella prima manche. Per Riccardo Tonetti sarà l’esordio in slalom in questa Coppa del mondo dopo quattro presenze in gigante e una in gigante parallelo. L’ultimo suo precedente risale alla scorsa stagione, il 21 gennaio, a Kitzbühel.

A Zagabria si gareggerà per la decima volta nello slalom maschile: l’Italia vanta due trionfi, quello di Giuliano Razzoli nel 2010 e quello di Manfred Moelgg nel 2017. Gli stessi due atleti sono finiti altre due volte sul podio, con l’emiliano terzo nel 2009 e l’altoatesino secondo nella stessa gara vinta dal compagno di squadra.

