Sci alpino – Coppa del mondo femminile: atlete a Cortina contro i cambiamenti climatici

Le atlete di sci alpino in gara a Cortina per la tappa di Coppa del Mondo indosseranno una scritta sul petto contro i cambiamenti climatici

”Le atlete in gara nella tappa di Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina avranno scritto sul petto: ”Save our planet. Stop climate change”. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante, un mese dopo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, perché crediamo che gli sportivi arrivino meglio dei politici al cuore delle persone“. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

“Gli scienziati ci dicono che il 2018 è stato in Italia l’anno più caldo da oltre due secoli: siamo in presenza di un cambiamento climatico importante e in Italia l’aumento di temperatura è più forte rispetto al trend della media globale. Il disastro degli alberi caduti in autunno in Veneto dove si disputa la Coppa del Mondo ci ricorda l’urgenza di intervenire sul problema dei cambiamenti climatici. Tutti devono fare la propria parte”, aggiunge Costa. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo