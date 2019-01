Scherma – Fioretto maschile: la Coppa del Mondo sbarca a Tokyo, otto gli azzurri nel main draw

La Coppa del Mondo di fioretto maschile fa tappa a Tokyo, nel tabellone principale presenti otto atleti azzurri

Saranno otto i portacolori azzurri nel primo turno del tabellone principale della tappa di Tokyo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. La tre giorni giapponese ha preso il via con la fase preliminare, che ha visto festeggiare l’approdo al main draw da parte di Edoardo Luperi, Guillaume Bianchi, Valerio Aspromonte e Francesco Ingargiola.

I primi due hanno conquistato il pass per il tabellone principale immediatamente dopo la fase a gironi, grazie al percorso netto nel proprio raggruppamento. Aspromonte ed Ingargiola, invece, sono usciti indenni dal tabellone preliminare. Il primo ha affrontato e superato dapprima il tedesco Dominik Schoppa per 15-10 e poi lo statunitense Geoffrey Tourette col punteggio di 15-9. Ingargiola, dal canto suo, ha avuto ragione del polacco Michal Siess per 15-6 e poi, col punteggio di 15-2, del canadese Eli Schenkel. I quattro azzurri promossi dopo la giornata preliminare, raggiungono gli altri quattro fiorettisti italiani già ammessi di diritto, come teste di serie, al main draw: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà.

Ad uscire di scena invece sono stati Davide Filippi, sconfitto 15-10 dallo statunintese Miles Chamley-Watson, Lorenzo Nista, eliminato dall’altro portacolori degli States, Adam Mathieu per 15-8, Damiano Rosatelli, superato 15-12 dal cinese Chen Li, e Francesco Trani fermato nel primo turno del tabellone di qualificazione nel derby azzurro contro Davide Filippi col punteggio di 15-10. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo