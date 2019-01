Salvini ed il razzismo: “il Napoli? Se si ferma sbaglia”

Matteo Salvini ha parlato ancora una volta del tanto discusso discorso legato al razzismo negli stadi, in relazione al Napoli di Ancelotti

“Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella, rispondendo ad una domanda sulla decisione del Napoli di smettere di giocare in caso di cori razzisti. “Fa bene un campione come Seedorf a dire: se c’è un coro sbagliato, se ci sono fischi contro un bianco, un nero, un giallo, un verde, la risposta non deve essere la chiusura ma devono essere gli applausi del 99% dei tifosi per bene”, ha aggiunto Salvini. (Spr/AdnKronos)

Matteo Salvini ha parlato anche degli scontri in quel di Roma

“I teppisti, che hanno casino l’altra sera, farò tutto il possibile perché non mettano più piede in uno stadio, ma mettano piede in galera“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella commentando gli scontri avvenuti a Roma due sere fa durante la festa per i 119 anni della Lazio. (Spr/AdnKronos)

