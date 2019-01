Roma, passi avanti per l’acquisto di Vida: la situazione

Roma, avanzata un’offerta al Besiktas per il centrale croato Vida, il quale potrebbe andare a rimpolpare il reparto difensivo giallorosso

La Roma ha la necessità di rafforzare la difesa e proprio in tal senso Monchi si è fatto avanti per prelevare il croato Vida dal Besiktas. Il centrale vice campione del Mondo, piace molto ai giallorossi, che hanno avanzato una proposta ufficiale che secondo Skysport ammonterebbe a 7,5 milioni di euro. Trattativa caldissima dunque per Vida alla Roma, il calciatore potrebbe andare a rafforzare il reparto arretrato di mister Di Francesco.

