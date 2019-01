Empoli, operato Rade Krunic alla mano sinistra: sarà subito in campo con un tutore

Rade Krunic dell’Empoli è stato operato alla mano sinistra in giornata, il calciatore potrà tornare subito in campo con un tutore

Intervento chirurgico alla mano per il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic. Il giocatore bosniaco si è sottoposto ad una operazione per la riduzione della frattura al quinto metacarpo della mano sinistra, riportata nella sfida di lunedì con il Genoa. L’operazione è “perfettamente riuscita“, fa sapere in una nota la società toscana, Krunic “potrà riprendere l’attività agonistica grazie all’ausilio di un tutore”. (Int/AdnKronos)

