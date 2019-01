Motor Bike Expo di Verona, in mostra le più belle moto Bmw Motorrad [FOTO]

BMW Motorrad esporrà tutta la gamma del mondo Heritage: le stradali R nineT, R nineT Racer e R nineT Pure, e le più “fuoristradistiche” R nineT Urban G/S e R nineT Scrambler

In occasione della prossima edizione del motor bike expo, Bmw motorrad sarà presente all’interno del padiglione 4 di Verona Fiere con un’esposizione dei modelli maggiormente coerenti con il particolare concept dell’esposizione e con gli interessi del pubblico che vi prenderà parte.

BMW Motorrad: il mondo Heritage e il programma di personalizzazione ex fabbrica Option Spezial 719. BMW Motorrad esporrà tutta la gamma del mondo Heritage: le stradali R nineT, R nineT Racer e R nineT Pure, e le più “fuoristradistiche” R nineT Urban G/S e R nineT Scrambler. Cuore pulsante di tutta la famiglia Heritage è il caratteristico motore Boxer a raffreddamento aria/olio che assicura grande classico piacere di guida.

Da oltre 90 anni il motore bicilindrico Boxer montato longitudinalmente e la trasmissione tramite cardano sono sinonimo delle motociclette BMW. Il motore Boxer di Bmw motorrad raffreddato ad aria/olio dalla cilindrata di 1.170 cm³ offre come nessun altro propulsore motociclistico un design inconfondibile, un’erogazione di coppia rotonda e una sonorità originale e unica.

BMW Motorrad Spezial è una gamma di elementi, disponibili come optional ex fabbrica, che conferiscono un tocco personale alla propria moto in termini di design e prestazioni e ne incrementano il valore. Particolare enfasi è posta sull’integrazione armonica con il veicolo, sui materiali più pregiati, sulle preziose lavorazioni realizzate a mano e sulla proverbiale cura per il dettaglio. Bmw motorrad Spezial sarà presente al Motor bike expo di Verona con le ultime novità di personalizzazione lanciate per la rinnovata gamma boxer e per i modelli della serie K equipaggiati con il celebre propulsore 6 cilindri in linea.

