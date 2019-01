MotoGp, splendido omaggio della Dorna in onore di Nicky Hayden: commosso anche papà Earl

La Dorna ha deciso di ritirare ufficialmente il numero 69, marchio di fabbrica del pilota americano scomparso nel maggio del 2017

Nessun pilota potrà più scegliere il numero 69 da portare sul cupolino della propria moto, la Dorna infatti ha deciso di ritirare il numero con cui Nicky Hayden è diventato leggenda.

Carmelo Ezpeleta ha fatto sapere che, in occasione del prossimo Gp di Austin, verrà ufficialmente ritirato il marchio di fabbrica del Kentucky Kid, divenuto campione del mondo nel 2006. A rivelarlo è stato Earl Hayden, il papà di Nicky, commosso per questa decisione della Dorna: “è un grande onore per Nicky che il 69 sia ritirato ad Austin, è molto appropriato che venga fatto proprio negli Stati Uniti, perché le gare di casa hanno sempre significato tanto per lui e ogni anno era sempre impaziente di disputarle. Per me, in particolare, sarà un evento molto speciale perché il 69 era anche il mio numero ed ero molto orgoglioso nel vedere Nicky che lo portava su tutte le moto della sua carriera. Vorrei ringraziare la Dorna da parte di tutta la mia famiglia per aver onorato Nicky in questo modo speciale, insieme ad altri molti gesti importanti che hanno fatto per supportarci nei momenti più difficili“.

Orgoglioso di questa decisione soprattutto Carmelo Ezpeleta, boss della Dorna: “sono orgoglioso di annunciare che il numero 69 sarà ritirato. Nicky Hayden è stato uno dei punti di riferimento di questo paddock, un fantastico esempio di come un pilota deve essere sia in pista che fuori. Ma fa molto piacere onorare ancora una volta la sua memoria e che il numero 69 resti sinonimo di una leggenda e di un campione“.

