MotoGp, Marquez spiazza tutti: lo spagnolo ha in mente di partecipare ad una corsa leggendaria

Il pilota spagnolo ha aperto alla possibilità di partecipare in futuro ad una corsa leggendaria, da lui molto amata

Il presente si chiama MotoGp, ma in futuro Marc Marquez non esclude di partecipare niente meno che alla Dakar. Il pilota spagnolo non ha nascosto la sua passione verso questa corsa leggendaria, svelando di esserne affascinato per i pericoli che i partecipanti devono affrontare.

Un evento a cui non direbbe di no, ma solo dopo la conclusione della carriera nel Motomondiale: “è una competizione che mi piace molto, la seguo ogni anno – le parole del campione del mondo sul blog della Honda – mette continuamente a dura prova l’abilità e la resistenza dei piloti. Di giorno guardo in tv l’andamento delle tappe, di notte cerco sempre di vedere i riassunti. Già riuscire ad arrivare fino in fondo significa che sei un grande pilota, figuriamoci poi se vinci. La Dakar mi piace proprio per le tante difficoltà che bisogna affrontare, a cominciare dagli imprevisti che possono esserci durante la gara. Voglio correre ancora per molti anni in MotoGp, ma non mi dispiace sognare e un domani potrei pensare a partecipare. Molto probabilmente correrei in moto, visto che la mia grande passione è questa. Ma sarebbe interessante anche correre in auto, magari con mio fratello Alex come copilota, sarebbe divertente. Ora sono completamente concentrato sulla MotoGp, ma in futuro chissà“.

