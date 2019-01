MotoGp, è già guerra in casa Honda: il duro avvertimento di Marc Marquez a Jorge Lorenzo

Il pilota campione del mondo ha messo in guardia il nuovo compagno di squadra, sottolineando che non gli darà alcun consiglio

Impossibile amarsi quando l’obiettivo è comune, a maggior ragione se si cerca di raggiungerlo con la stessa moto. Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno entrambi la Honda, ma resteranno comunque nemici, essendo entrambi a caccia del titolo mondiale.

Nessun consiglio dunque da parte del campione del mondo nei confronti del maiorchino, come sottolineato dallo stesso Marquez ai microfoni del sito ufficiale della MotoGp: “preferisco avere uno dei migliori piloti della categoria con la mia stessa moto e gli stessi materiali, nel box se sei il più veloce avrai il potere. Le persone ascolteranno te e verranno tutte dalla tua parte del garage. È così, e quando hai due campioni, i rapporti di potere li stabilisce la pista, con i tempi sul giro e le gare. Non gli darò nessun consiglio, nessun avvertimento. Scoprirà tutto da solo. Ad ogni modo sa già molto, basta seguire le altre moto per capirne punti di forza e punti deboli. Ma Jorge sarà sicuramente veloce, non sappiamo se dal primo giorno o dopo una gara o metà anno o un anno, ma sarà veloce, prima o poi”.

Valuta questo articolo