Donnarumma frena il Napoli, Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu: un pareggio che scontenta tutti

Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0

Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca il guizzo, sia da una parte che dall’altra, lo 0-0 è la naturale conseguenza. Pareggio che non si sblocca, complice la scarsa verve offensiva delle due squadre. Se il Napoli ha comunque trovato in Donnarumma un muro invalicabile, complice anche qualche conclusione centrale di troppo, di Milik e soprattutto Zielinski nel finale, il Milan ha prodotto ben poco a parte un brivido con Cutrone nel primo tempo e una conclusione di Musacchio sottoporta, nella ripresa. Ospina vigile in entrambi i casi.

Rossoneri che continuano a mostrare i soliti limiti nella costruzione della fase offensiva, complice un Calhanoglu lontano parente del giocatore ammirato in Germania, ma anche nella seconda metà della scorsa stagione. Non ha il passo per fare l’esterno, non è in forma e non riesce a sbloccarsi, ma sembra godere di un’illimitata fiducia da parte di Gattuso che lo preferisce ad un esterno di ruolo come Castillejo. Buono l’impatto di Piatek, entrato nei 20 minuti finali e sempre pericoloso ad ogni pallone toccato, nonostante non abbia avuto alcuna occasione utile per battere a rete. In parità anche la sfida con l’altro bomber polacco, Arkadiusz Milik, sotto gli occhi del ct della Polonia.

Il Napoli impatta al Meazza, tradito dai suoi giocatori simbolo: male il tridente offensivo che si riflette nella partita in chiaroscuro di Insigne. Partenopei che perdono ancora terreno dalla Juventus che domani può allungare a +11 in caso di vittoria nella delicata sfida dell’Olimpico contro la Lazio: due big match che possono risultare già pesanti in ottica Scudetto.

