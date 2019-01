Manchester City-Liverpool, la conferenza di Guardiola: “loro i più forti al mondo, ma possiamo battere chiunque”

L’allenatore catalano ha presentato in conferenza stampa il match di Premier League contro il Liverpool

“In questo momento credo che quella di Klopp sia la migliore squadra al mondo, curano ogni dettaglio. Ho sempre detto e credo sempre che la mia squadra possa battere chiunque così come perdere con ogni avversario, però so che domani saremo concentrati al massimo visto l’avversario che affrontiamo“.

Così l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, sul big match di domani contro il Liverpool capolista della Premier League: “la realtà è chiara, abbiamo un ritardo di 7 punti, per noi la sfida di domani è una grande opportunità per ridurre il distacco. Molti mi chiedono cosa succederà se dovessimo perdere, ma in realtà nessuno crede in noi e invece faremo di tutto per dare del nostro meglio, vogliamo lottare in difesa del titolo fino all’ultimo. Dobbiamo essere aggressivi e dare il meglio di noi stessi in una partita che mette tanta pressione, ma sono quegli impegni che ti aiutano a crescere come squadra“. (Spr/AdnKronos)

