Lazio, individuato l’esterno voluto da Inzaghi: intanto Basta saluta la Capitale

La Lazio si appresta a mettere a segno un acquisto sulla corsia di destra per poter sostituire a dovere Dusan Basta in procinto di andar via

La Lazio, come rivelato dal ds Igli Tare, è alla ricerca di un esterno di destra per lo scacchiere di Inzaghi. Secondo ‘Tuttosport’ la società del presidente Lotito sarebbe ad un passo dall’acquisto di Romulo del Genoa, esterno che in passato ha fatto molto bene giocando da quinto di centrocampo. Romulo dovrebbe essere il logico sostituto di Basta, in procinto di firmare con il Bologna. Attenzione però, in merito a Romulo c’è anche un’altra pista in ballo, quella che porta al Chievo Verona in merito ad uno scambio con Depaoli, la Lazio deve affrettare i tempi.

