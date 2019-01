Lazio, Immobile in cerca di riscatto: “bisogna fare di più. Juventus? Match da preparare alla perfezione”

L’attaccante della Lazio ha parlato in vista del match contro la Juventus, svelando tutta la sua voglia di ottenere un risultato positivo

“Non dobbiamo pensare al fatto che con le big non facciamo tanti punti l’importante è avere continuità e migliorare il rendimento del girone di andata. Non stiamo giocando come facevamo l’anno scorso, ma di questo siamo consapevoli sia noi calciatori che il mister e stiamo lavorando per ritornare al meglio“.

Lo dice l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, commentando la stagione biancoceleste ai microfoni di Sky Sport: “ci sono altre squadre che stanno facendo bene e siamo in tanti in pochi punti – prosegue il numero 17 della Lazio – è un campionato più difficile dell’anno scorso e noi dobbiamo fare qualcosa in più”. Lo sguardo ora è puntato sulla Juventus di Cristiano Ronaldo, che sin qui ha perso per strada solo quattro punti in campionato: ”sicuramente avremo tanta gente che verrà a sostenerci – è la certezza di Immobile – e questo deve rappresentare una spinta in più. Abbiamo delle assenze, come le avranno loro, però è una partita veramente bella da giocare e bisogna prepararla bene, alla perfezione”. (Spr/AdnKronos)

