“Giallorosso ebreo”, cori razzisti dei tifosi della Lazio: il club si difende, la Digos indaga

Lazio e Novara si sono date battaglia nella giornata di ieri, una gara condizionata da cori razzisti: la Digos indaga

La Digos di Roma ha aperto un’inchiesta in merito ai cori razzisti uditi ieri durante la gara tra Lazio e Novara. “Giallorosso ebreo“, il testo del coro poco edificante. Al vaglio i video delle telecamere presenti allo stadio, intanto la Lazio si difende. Arturo Diaconale, portavoce del club, ha parlato dell’accaduto ai microfoni del canale tematico del club: “Questo fenomeno consente a piccoli gruppi o a qualche individuo di avere una visibilità che non merita creando tensioni ingiustificate. La Lazio chiederà registrazioni in casi di questo tipo. Nessuno oggi conosce l’entità di questi presunti cori e ci dobbiamo attenere all’udito di chi li ha percepiti non li metto in discussione ma non possiamo accettare dei fenomeni di condanna collettiva per episodi del tutto marginali“.

