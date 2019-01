Guerriglia urbana a Roma: “i tifosi della Lazio hanno ferito una decina di agenti”, ci sono degli arresti

Roma, la tifoseria laziale avrebbe dovuto festeggiare i 119 anni della società, il tutto si è trasformato in uno scontro con la polizia

Sono una decina i poliziotti rimasti feriti ieri notte a Roma in scontri con la tifoseria laziale che a piazza della Libertà festeggiava i 119 anni della squadra di calcio. “Una decina di agenti sono rimasti feriti per il lancio di sassi, bombe carta e per i bastoni e spranghe utilizzate da un folto gruppo di tifosi contro di noi“, così all’Adnkronos Andrea Cecchini, presidente del sindacato di polizia ‘Italia Celere’ racconta l’assalto subito da ultras della Lazio. “Erano un centinaio, incappucciati, volto coperto che avanzavano in una strada limitrofa a piazza della Libertà e piuttosto buia – ha continuato Cecchini – contrastando una squadra di poliziotti del reparto mobile, in tenuta antisommossa. Gli agenti hanno dovuto dapprima subire il lancio di sassi e bottiglie, poi le bombe carta e arrivati al contatto con la tifoseria, c’è stata una carica di alleggerimento nella quale alcuni agenti, una decina sono rimasti feriti“. (Giz/AdnKronos)

Lazio, arrestati alcuni tifosi dopo gli scontri

Sono 3 i tifosi ultras della Lazio fermati a seguito degli scontri avvenuti ieri notte nel quartiere Prati a Roma. I tifosi festeggiavano 119 anni della squadra a piazza della Libertà quando un folto gruppo si è staccato e ha assalito in via Cola di Rienzo una squadra di agenti del Reparto Mobile, con bombe carta, sassi, bottiglie e spranghe. Almeno una decina di poliziotti sono riamasti feriti. (Giz/AdnKronos)

