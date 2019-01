Juventus, tutti i nomi per sostituire Benatia: anche CR7 porta il suo “candidato”

Mehdi Benatia ai saluti con la Juventus, il Qatar chiama ed il marocchino ha deciso di rispondere: bianconeri adesso a caccia di un sostituto d’esperienza

Mehdi Benatia ha chiesto la cessione alla Juventus. Il calciatore marocchino ha offerte molto ricche dal Qatar e dunque potrebbe volare all’estero per chiudere la sua carriera. I bianconeri però, con Barzagli a mezzo servizio, devono imperativamente trovare un valido sostituto da aggiungere alla rosa di Allegri. Al vaglio per Paratici ci sono diversi nomi, si tratta di calciatori d’esperienza che potrebbero far comodo alla Juventus.

C’è Caceres ad esempio che è ai saluti con la Lazio e potrebbe tornare in bianconero, due ex della Premier League come Ivanovic e Skrtel, e secondo quanto rivelato da Skysport anche Cristiano Ronaldo avrebbe portato in società una candidatura, quella del suo connazionale Bruno Alves, attualmente al Parma. Per quanto concerne Caceres, la Lazio ha momentaneamente bloccato il suo trasferimento al Vissel Kobe, in Giappone, in attesa di conoscere l’offerta bianconera. Insomma, Juve vigile su più fronti in attesa di salutare Benatia.

Valuta questo articolo