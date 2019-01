Juventus, brutte notizie per Allegri: tre defezioni importanti in vista del match con la Lazio

L’allenatore toscano dovrà fare a meno di tre giocatori importanti in vista del match contro la Lazio

Tre assenze pesanti per la Juventus in vista del match contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, Cancelo e Khedira che non recupereranno in tempo per la sfida con i biancocelesti.

Questo il comunicato del club: “i bianconeri si sono ritrovati nel primo pomeriggio di oggi al JTC Continassa, allenandosi sotto una lieve nevicata e iniziando a preparare la trasferta all’Olimpico di Roma con una seduta incentrata su esercizi di tecnica. Sami Khedira, che nella rifinitura sostenuta lunedì, giorno della sfida contro il Chievo, aveva subito una contusione al ginocchio destro, è in miglioramento e oggi ha svolto lavoro personalizzato. Lavoro personalizzato anche per Miralem Pjanic, che sta smaltendo il versamento causatogli dalla contusione al polpaccio sinistro rimediata in Supercoppa, e per Joao Cancelo, che al rientro da Gedda aveva accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Cristiano Ronaldo ha goduto un giorno di riposo. Domani l’appuntamento per tutti è fissato per il mattino’.

