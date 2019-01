Un nuovo ‘caso Hayden’, Canet investito durante un allenamento in bici: “per fortuna è stato solo un grosso spavento”

Momenti di apprensione per Aron Canet: lo spagnolo investito durante un allenamento in bicicletta

Ancora una volta il mondo del motociclismo vive momenti di apprensione per un nuovo incidente che ricorda tanto quanto accaduto a Nicky Hayden due anni fa. Aron Canet è rimasto infatti coinvolto in un incidente mentre si allenava in bicicletta ad Alzira: sembra che il giovane spagnolo della Moto3 sia stato investito da una vettura, ma che non abbia fortunatamente riportato gravi conseguenze.

Solo qualche livido e la bici distrutta, per Canet, trasportato comunque in ospedale per degli accertamenti: “grazie a tutti per l’interesse mostrato, io attualmente sono con un paio di dolori nel corpo, ma niente di importante. Per me è stato solo un grosso spavento, tutto qui. Grazie per il vostro interesse”, ha scritto il pilota spagnolo su Twitter.

