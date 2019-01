Immobile rapito dalla sexy moglie alle Maldive, la FOTO che ‘incastra’ l’attaccante: lo sguardo cade proprio lì!

Ciro Immobile alle Maldive con Jessica Melena, lo sguardo dell’attaccante della Lazio cade sul prosperoso décolleté della moglie nella foto social

Ciro Immobile e Jessica Melena si trovano attualmente alle Maldive, dove hanno festeggiato il Capodanno con le due figlie ed alcuni amici (VEDI QUI). Tra una passeggiata sulle spiagge bianche dell’isola ed una nuotata nel mare cristallino della meta vacanziera, la sexy pesarese ha postato una foto ‘particolare’ tra i suoi scatti social. La moglie dell’attaccante della Lazio è in braccio al calciatore che però non sorride allo smartphone al momento della foto, ma guarda intento il décolleté di Jessica Melena. La bellissima Wags scrive infatti ironicamente a didascalia della foto: “tutto ok amore ? 🤣🤣🤣❤️❤️❤️”. Ecco la foto incriminata:

