Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: Marusic 2 giornate, Suso salta la Supercoppa

Marusic 2 giornate, Suso salta la Supercoppa, il Giudice sportivo si è espresso in merito all’ultima giornata di campionato

Il Giudice sportivo si è espresso in merito ai calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Suso e Piatek saranno entrambi out, ma il milanista sconterà la squalifica in Supercoppa Italiana. Ecco di seguito tutte le decisioni per quanto concerne la Serie A.

SOCIETA

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Milan, Napoli, Parma e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 12.000 00 con diffida : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 260 del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari un bengala; recidiva specifica plurireiterata; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000 00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 300 del primo tempo, lanciato SUI terreno di giuoco Un petardo ed Un fumogeno; recidiva; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA); recidiva.

Ammenda di € 3.000 00 : alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 2.000 00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere pieno d’acqua in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000 00 : alla Soc. LAZIO per avere, suoi sostenitori, all’inizio del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti del Direttore di gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE Dl GARA

MARUSIC Adam (Lazio): per avere, al 41 0 del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un’espressione insultante.

MEITE Soualiho (Torino): per comportamento gravemente antisportivo avendo, al 450 del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con Una manata al volto (condotta non violenta come da supplemento del referto dell’Arbitro).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA

CAPUANO Marco (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CEPPITELLI Luca (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SUSO FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MANDRAGORA Rolando (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA

BENNACER Ismael (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIANO Camillo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IZZO Armando (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PIATEK Krzysztof (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PUSSETTO Ignacio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

