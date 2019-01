Ginnastica Artistica – Trofeo Città di Jesolo: Ayumi Niiyama ed il suo Giappone puntano in alto

Ayumi Niiyama e le compagne del Giappone puntano al Trofeo Città di Jesolo di Ginnastica artistica

Si arricchisce la lista dei partecipanti al tanto atteso appuntamento con il Trofeo Città di Jesolo, la competizione internazionale della Ginnastica Artistica femminile, individuale e a squadre, senior e junior, in programma nel weekend del 2 e 3 marzo 2019.

Dopo l’annuncio della rappresentativa giovanile della Germania, possiamo ufficializzare che anche la Federazione del Giappone, sesta ai Mondiali di Doha, non mancherà all’evento veneto. La nazionale nipponica si presenterà al gran completo, sia con la squadra maggiore che con il team baby.

Le ginnaste senior, tutte e tre classe 2003, guideranno la spedizione del Sol Levante nella kermesse lagunare: saranno in pedana Ayumi Niiyama (argento al volteggio ai 15th Junior Artistic Gymnastics Asian Championships) e Urara Ashikawa (5/a All Around dietro alla compagna, sempre a Jakarta, in Indonesia) e Rinne Sakatani. Per quanto riguarda invece la squadretta giapponese sarà formata dalle giovanissime Chiaki Hatakeda (classe 2004, argento a trave e corpo libero ai Campionati continentali asiatici di Bangkok 2017), Hazuki Watanabe, Akiho Tokita e Seri Haruguchi. (Spr/AdnKronos)

