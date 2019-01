Pipita chi? Il Milan espugna Genova con cuore e qualità: Paquetà e Suso illuminano, Higuain è un lontano ricordo

Milan vittorioso sul terreno ostico di Marassi, Suso e Borini hanno regalato a Gattuso una vittoria importante che sposterà i riflettori dal caso-Higuain alla corsa Champions

Il Milan di Gennaro Gattuso ha vinto per 2-0 a Marassi contro il Genoa, grazie alle reti di Borini e Suso. Una vittoria tanto sofferta quanto importante per i rossoneri, che dopo un primo tempo in affanno hanno preso in mano le redini del gioco meritando tre punti importantissimi per la corsa alla Champions League. Con Higuain non convocato e Piatek in arrivo, oggi Gattuso chiedeva risposte importanti ai suoi uomini di qualità, i quali hanno risposto presente. Paquetà si sta dimostrando un grande acquisto, ottimo il rientro in campo di Suso autore del gol del 2-0, grande la prestazione di Bakayoko. Insomma, i rossoneri si apprestano a voltare pagina dopo qualche settimana di chiacchiere relative al futuro di Higuain. Meglio lasciar andare un calciatore che non crede nel progetto ed accogliere con entusiasmo Piatek. Oggi Gattuso ha avuto risposte importanti e la classifica sorride ai rossoneri a seguito della sconfitta della Lazio contro il Napoli. Il Milan dimentica il Pipita dunque e vola al 4° posto in classifica in solitaria, consapevole che la bagarre in chiave Champions sarà serrata sino al termine della stagione.

Valuta questo articolo